Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 09:04 — ИА Регнум. Предновогодняя погода в Санкт-Петербурге в этот раз будет теплее, чем обычно. Ее характер определяет гребень антициклона.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

«Ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Температурный фон в такой ситуации будет на 1−2° выше средних многолетних значений», — сообщил в понедельник, 28 декабря, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным специалиста, температура воздуха в Петербурге составит −1…−3 градуса, в Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, порывистый.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 декабря, температура воздуха днем в Петербурге составит −2…−4 градуса. На дорогах гололедица.

В Ленинградской области в конце дня на западе региона местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем −2…−7 градуса, на востоке местами до — 10 градусов. На дорогах гололедица.