Малоярославецкий район, Калужская область, 28 декабря, 2020, 09:10 — ИА Регнум. Сильный хлопок газовоздушной смеси вечером 27 декабря полностью уничтожил одноэтажный дом с мансардным этажом на улице Парковая села Маклино Малоярославецкого района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области

40.mchs.gov.ru На месте происшествия.

В результате происшествия пострадал мужчины 32 лет, которого пришлось госпитализировать с переломом ноги и 60% ожогов тела.

По предварительным данным взорвался газовый баллон. Оперативные службы устанавливают на месте происшествия обстоятельства случившегося.