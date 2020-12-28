Кемерово, 28 декабря, 2020, 08:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 28 декабря, разрешено проведение новогодних мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний фейерверк

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«С 28 декабря по 7 января разрешено проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества с участием граждан», — говорится в оперативном сообщении. При этом уточняется, что участники мероприятий обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.