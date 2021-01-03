Нижний Новгород, 4 января, 2021, 00:04 — ИА Регнум. Нижегородский арбитраж 16 февраля 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск к ООО «Вознесенские инженерные коммуникации», которое выступало исполнителем 130 госконтрактов, в том числе на водоснабжение, водоотведение больницы, школы и других социальных и государственных объектов. Иск о несостоятельности к обществу подало ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Банкротный иск поступил в суд 22 декабря 2020 года, а 24 декабря его принял судья Архипов. Сумма заявленного долга составляет 6 254 560,48 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации «Гарантия».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в феврале 2012 года в рабочем посёлке Вознесенское одноимённого района. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, собственники — Виктор Чуев (доля 75%) и МУП «Водоканал» поселковой администрации.

По открытым данным, ООО было исполнителем по 130 госконтрактам на поставку воды и услуги водоотведения. Общая сумма по ним составляет 13,7 млн рублей. Например, в феврале 2020 года ею был подписан контракт на водоотведение для центральной районной больницы, а в январе на водоснабжение «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда».