Москва, 1 января, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы планирует 29 января 2021 года решить один из главных вопросов многомиллиардного спора банка «Открытие», Центробанка России, выступающих истцами, и группы физлиц, в числе которых бывшие топ-менеджеры «Бинбанка». На это число судья Юлия Литвиненко отложила рассмотрение мирового соглашения, которое заключило «Открытие» и один из ответчиков, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Исковое заявление от банка «Открытие», подконтрольного Центробанку РФ, который в карточке числится соистцом, поступило в суд ещё в конце сентября 2020 года. Буквально через несколько дней после появления иска в картотеке арбитража появилось заявление об утверждении мирового соглашения, поданное «Открытием». Детали не сообщались, но известно, что миром конфликт будет решён с основателем группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым. Из открытых источников известно, что в рамках договорённостей, которые ещё должен утвердить суд, фигурант выплатит 14 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом к шести ответчикам претензии были поданы на сумму 85 408 458 902,61 рубля. Она фигурирует как убытки. Среди ответчиков: экс-руководитель и акционер «Бинбанка» Микаил Шишханов, бывший глава «Рост банка» Кирилл Любенцов и экс-члены правления «Бинбанка» Петр Морсин, Константин Калагин, а также бывший вице-президент Александр Лукин.

В рамках дела был наложен арест на активы ответчиков в пределах суммы иска. Фигурантам оставили 80% ежемесячной зарплаты. Принимая решение об обеспечении, судья учёл «представленные документы в отношении недвижимого имущества ответчиков», в отношении которого в спорный период тремя ответчиками «произведены действия, направленные на отчуждение».

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