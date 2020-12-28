Москва, 28 декабря, 2020, 06:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 20 января 2021 года планирует начать рассматривать иск Министерства науки и высшего образования РФ к федеральному госучреждению «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН. Спор касается прав на недвижимое имущество, передаёт ИА REGNUM.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Министерство образования и науки РФ

Исковое заявление министерства поступило в суд ещё в ноябре, но пока не рассмотрено. Известно, что речь идёт «о признании права собственности Российской Федерации на объект недвижимого имущества», но пока не сообщается, о каком именно объекте идёт речь.

На сайте института, выступающего ответчиком по делу, уточняется, что он работает уже почти 90 лет и основная цель — методическое обеспечение и поддержка развития мясной промышленности РФ.

Одновременно с этим иском министерство обратилось с имущественными претензиями и к федеральному исследовательскому центру «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук». Данное дело будут рассматривать 11 января 2021 года в арбитраже Новосибирской области. Известно лишь, что речь «о признании права собственности».