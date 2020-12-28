Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 03:04 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 марта 2021 года планирует приступить к рассмотрению многомиллионных претензий судоремонтного предприятия из Приморского края. Иск к ПАО «Пролетарский завод», ведущему свою историю с 1826 года, подало АО «Центр судоремонта «Дальзавод», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Компания-истец позиционируется как главная ремонтная база надводного и дизель-электрического подводного флота РФ на Тихом океане.

Исковое заявление поступило в суд ещё в конце ноября 2020 года, а в декабре его приняла судья Горбатовская. В споре речь идёт «о взыскании 32 071 893 рублей 20 копеек задолженности по договору поставки от 11.06.2−14 №55/02Э-2014/1012−14Р, 10 994 466 рублей 88 копейках процентов за пользование чужими денежными средствами».

Напомним, весной 2020 года к старейшему судостроителю России со стороны одного из кредиторов был подан банкротный иск. Тогда администрация «Пролетарского» заявила, что кредитор-истец воспользовался форс-мажором. Банкротные претензии были позднее отозваны, а долг погашен.