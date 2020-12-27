Москва, 28 декабря, 2020, 02:33 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела «Русского славянского банка», лопнувшего пять лет назад, отказал государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» во взыскании более 1,706 млрд рублей убытков с бывших топ-менеджеров. На 33 страницах судья обосновал свой отказ, уточнив, что при анализе сделок, которые истец называл техническими, не было выявлено нестандартных условий, а сами они проходили в рамках стандартной деятельности, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Изначально конкурсный управляющий запросил с пяти бывших руководителей 3 250 743 000 рублей, но позднее сумма была откорректирована и в целом составила более 1,706 млрд рублей. Весомее всех были претензии к члену совета директоров Олегу Костючке и Лилии Хлуновой — 507,5 млн рублей солидарно.

Заявление управляющий обосновал тем, что, по его мнению, членами органов управления банка были заключены договоры, на основании которых выданы заведомо невозвратные кредиты заёмщикам.

Судья же, проанализировав все сделки, отметил, что «в материалы дела представлены доказательства, опровергающие доводы управляющего о техническом характере», а также опровергнуты выводы об осуществлении массовой реструктуризации кредитов с отнесением долговой нагрузки на более поздний срок, «отсутствии реальной платежеспособности кредитуемых банком организаций на дату выдачи кредитов, необеспеченности кредитов». Не смог заявитель доказать и аффилированность.

«В рассматриваемых действиях ответчиков отсутствуют доказательства противоправности, недобросовестности при заключения сделок, а также доказательства причинно-следственной связи между действиями (бездействием) и наступившими неблагоприятными последствиями для банка», — резюмировал суд.

Напомним, у «Русского славянского банка», находившегося на тот момент на 124-м месте в банковской системе РФ, Центробанк РФ отозвал лицензию 10 ноября 2015 года. Среди причин называлась высокорискованная кредитная политика, а также участие в сомнительных транзитах средств в крупных объёмах.

На апрель 2015 года основным акционером банка с долей 75,53% было ООО «Статус-А», конечным бенефициаром которого являлся Абдулжелил Абдулкеримов.

На начало ноября 2020 года у банка есть обязательства перед 2513 кредиторами на общую сумму 20 853 593 000 рублей.