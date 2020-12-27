США, 27 декабря, 2020, 23:48 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах полиция Нэшвилла (штат Теннесси) подозревает местного жителя Энтони Уорнера в организации взрыва фургона в центре города. Об этом передаёт Fox News.

Цитата из к/ф «Специалист». Реж. Луис Льоса. 1995. США Изготовление взрывного устройства

По данным телеканала, фургон принадлежал Уорнеру, который, скорее всего погиб при взрыве. Мужчина был специалистом по электронике, уточнил источник. Информация о его возможных мотивах пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря в центре Нэшвилла прогремел взрыв. По словам мэра города Джона Купера, взрыв бомбы является предварительной версией инцидента. В результате пострадали как минимум три человека.

Также сообщалось, что перед инцидентом полицейские услышали объявление из автомобиля о том, что он скоро взорвется.