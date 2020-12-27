Киев, 27 декабря, 2020, 23:19 — ИА Регнум. Шесть областей Украины могут «отколоться» от страны. Об этом заявил в эфире интернет-канала «Апостроф» экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина после распада

Он отметил, что проект «Новороссия», который включал в себя Запорожскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Херсонскую и Харьковскую области, не закончился.

При этом Москаль добавил, что «все думают, что это «всё».

По его словам, сообщения украинской стороны о перемещении войск РФ в Крыму он читает с тревогой.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году после государственного переворота в столице Украины вспыхнула гражданская война в Донбассе.

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