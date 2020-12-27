Москва, 27 декабря, 2020, 23:03 — ИА Регнум. В сирийский район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции для стабилизации обстановки. Об этом 27 декабря заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в республике Вячеслав Сытник.

Mil.ru Российская военная полиция в Сирии

«Отмечаем нестабильную обстановку в районе Айн-Иса. Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря военные России и Сирии подорвали бывший командный пункт террористов, который располагался в пещере в провинции Идлиб. Боевики занимали этот пункт с 2011 года по август 2019 года. На этой базе ранее располагались около 1,5 тыс. террористов.

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