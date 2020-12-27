Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об аномальных морозах
Москва, 27 декабря, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Жителей Москвы и Подмосковья в первой половине недели ожидают аномально холодные дни. Об этом сообщил 27 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд агентству ТАСС.
По его словам, 28 декабря температурный фон в столичном регионе будет ниже нормы на три градуса, будет по-настоящему холодный день.
Вильфанд отметил, что ночью в Москве ожидается 10−12 градусов мороза, в Подмосковье — до 18 градусов.
«Утром (в Москве и Подмосковье — прим. ИА REGNUM) тоже еще достаточно холодно, — сообщил он. — Аналогичная погода и во вторник (29 декабря — прим. ИА REGNUM)».
По его словам, антициклональный режим погоды будет преобладать в столичном регионе в этот период.
Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что во время новогодней ночи в столице России ожидаются облачная погода и небольшие снегопады.
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