Москва, 27 декабря, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Жителей Москвы и Подмосковья в первой половине недели ожидают аномально холодные дни. Об этом сообщил 27 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд агентству ТАСС.

Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

По его словам, 28 декабря температурный фон в столичном регионе будет ниже нормы на три градуса, будет по-настоящему холодный день.

Вильфанд отметил, что ночью в Москве ожидается 10−12 градусов мороза, в Подмосковье — до 18 градусов.

«Утром (в Москве и Подмосковье — прим. ИА REGNUM) тоже еще достаточно холодно, — сообщил он. — Аналогичная погода и во вторник (29 декабря — прим. ИА REGNUM)».

По его словам, антициклональный режим погоды будет преобладать в столичном регионе в этот период.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что во время новогодней ночи в столице России ожидаются облачная погода и небольшие снегопады.

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