Минск, 27 декабря, 2020, 21:40 — ИА Регнум. В Белоруссию в ближайшее время поступит первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 27 декабря в эфире белорусского телеканала СТВ сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

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Он уточнил, что первая партия вакцины поступит в страну для вакцинации уже в начале следующего года.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических испытаний в Белоруссии показала эффективность, близкую к 95%.

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