Санкт-Петербург, 27 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга из-за аварийного отключения электроэнергии без света остались 19 800 человек, в том числе 3960 детей. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет света

Как уточнили в ведомстве, произошло отключение восьми секций на подстанции Сосновая поляна (17 мВт), в зону отключения попало 193 дома с населением 19 800 человек, в том числе 3960 детей.

«Аварийные бригады проводят переподключения. Ориентировочное время восстановления 21:00 час», — уточнили в ГУ МЧС.

В свою очередь в пресс-службе «Ленэнерго» уточнили, что специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы в Красносельском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ.

«Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы. Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения», — подчеркнули в «Ленэнерго».