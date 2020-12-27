Москва, 27 декабря, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Позиция Соединённых Штатов относительно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может измениться на фоне складывающейся ситуации внутри страны, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

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Он напомнил, что Москва предложила Вашингтону продлить договор и приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность.

«Вместе с тем, как я уже сказал, у американской стороны другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении договора, — сказал Фомин в интервью «Российской газете». — В силу складывающейся политической ситуации в США не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 г. По договору, США и Россия обязались сократить развёрнутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова обсуждать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с любой американской администрацией. Москва предлагает продлить его на пять лет.

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