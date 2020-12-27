Москва, 27 декабря, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, поместили в камеру с гражданином Украины Василием Василенко, осужденным ранее за шпионаж. Об этом 27 декабря сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

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«Теперь у него новый сосед. Это хороший сосед, мы его неоднократно видели. Это украинец Василий Василенко», — цитирует её «Интерфакс».

Она добавила, что отношения у Сафронова и Василенко «хорошие». Сафронова вернули в «обычную камеру» 24 декабря после двухнедельного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а в настоящее время — советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле текущего года по делу о госизмене. Свою вину он не признает.

Отметим, в начале декабря Московский городской суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему украинскому футболисту, гражданину Украины Василию Василенко за шпионаж.

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