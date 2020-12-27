Калуга, 27 декабря, 2020, 17:25 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Обнинска 1949 и 1964 годов рождения, житель Малоярославецкое района 1958 года рождения и житель Жуковского района 1960 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 165 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.