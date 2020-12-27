Москва, 27 декабря, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Благодарность МИД РФ за рекомендацию привиться российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» выразил посол США в Москве Джон Салливан. Об этом 27 декабря написала пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс на странице в соцсети Twitter.

2001-2009.commerce.gov Джон Салливан

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«Салливан благодарит МИД России за предложение», — написала Росс.

При этом она добавила, что забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России, Салливан не хотел бы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на рождественское письмо посла США в Москве Джона Салливана, которое было адресовано Санта Клаусу, ответило Министерство иностранных дел России.

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