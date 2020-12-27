Калуга, 27 декабря, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 174 человек за последние сутки, сообщает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 26 декабря, в регионе было зарегистрировано 175 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 20 тыс. 375 человек, 1152 человек находятся на лечении, 19 тыс. 58 человек выздоровели, 165 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (242), в Обнинске (134), в Кировском районе (74) и в Малоярославецком районе (63).