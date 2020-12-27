Москва, 27 декабря, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что будет прививаться от коронавируса SARS-CoV-2 после того, как Минздрав разрешил вакцинировать первой в мире вакциной от коронавируса «Спутник V» лиц старше 60 лет. Слова Путина передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Напомним, что ранее президент не вакцинировался от коронавируса, и многие задавались вопросом: почему? Глава государства ответил на него в ходе своей пресс-конференции 17 декабря. Тогда Путин отметил, что пока нет разрешения прививать той или иной вакциной лиц старше 60 лет (президенту — 68 лет). Но он пообещал, что обязательно сообщит, когда решит прививаться.

Недавно Минздрав России одобрил вакцинацию «Спутником V» лиц старше 60 лет. В Москве вакцинация старшего поколения должна начаться с 28 декабря.

Песков сообщил, что Путин решил прививаться от коронавируса — президент ждал завершения всех формальностей.