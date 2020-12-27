Москва, 27 декабря, 2020, 13:34 — ИА Регнум. У президента Российской Федерации Владимира Путина в ближайшее время планируются контакты с зарубежными лидерами, однако говорить об организации зарубежных визитов пока довольно тяжело. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин в самолете

«Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки… сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело» — рассказал Песков.

Напомним, что с начала пандемии Владимир Путин довольно длительное время не совершал даже поездок по стране, большинство совещаний проводились в режиме онлайн. Однако затем глава государства начал совершать рабочие поездки по стране.

Стоит отметить, что большинство иностранных лидеров также не совершают никаких иностранных поездок, все коммуникации происходят посредством онлайн-конференций.