Москва, 27 декабря, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Российские власти вводят в школах страны должность советника директора по воспитательной работе в десяти регионах России с марта будущего года, эти люди будут получать ежемесячно надбавку в размере 15 тыс. рублей. Об этом 27 декабря рассказал на «Деловом завтраке» в «Российской газете» министр просвещения Сергей Кравцов.

Андре Анри Даргелас. Кругосветное путешествие (фрагмент). 1906

«В десяти пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности — советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тыс. рублей», — заявил он, добавив, что такая мера является важной поддержкой учителям и занимающимся организацией воспитания учащихся школ.

Также Кравцов напомнил, что с 1 сентября текущего года по поручению президента России Владимира Путина все классные руководители каждый месяц получают надбавку в размере пять тыс. рублей, и добавил, что возглавляемое им ведомство следит, чтобы прежние подобные выплаты на уровне регионов сохранялись.

Кроме этого, глава Минпросвещения уточнил, что правительство РФ ведет постоянный контроль зарплат преподавателей, и указал, что уровень оплаты труда учителей в российских регионах удалось привести к среднему показателю заработной платы в регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учащиеся девятых классов по итогам текущего учебного года получат аттестаты на основании результатов ГИА лишь по русскому языку и математике.