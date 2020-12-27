Калуга, 27 декабря, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В 2021 году энергетику Калужской области ждут серьёзные перемены. Филиал «Калугаэнерго» входит в число пилотных областей, где проходит активное внедрение цифровых технологий. В первую очередь будет расширяться сеть цифровых РЭС. Об этом заявил журналистам на онлайн-конференции по итогам 2020 года и прогнозам на 2021 год генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в энергокомпании.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Журналисты на онлайн-конференции «Россети Центр» по итогам 2020 года.

В настоящее время в Калужской области действуют два цифровых РЭСа — Кондровский и Приокский. Для оснащения цифровых районов электрических сетей применяется современное оборудование, благодаря которому технологические нарушения выявляются и локализуются в автоматическом режиме, без участия человека. Диспетчеры получают точную информацию о состоянии сети в режиме реального времени, имеют доступ к данным о качестве электроэнергии, работе устройств релейной защиты и другой необходимой информации.

«До конца 2022 года число цифровых районов электрических сетей возрастет до шести, и энергосистема области должна стать полностью цифровой», — сказал Игорь Маковский.

Одновременно в Калужской области завершается строительство Центра управления сетями. Основной эффект — обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей. Объект будет введён в эксплуатацию в январе 2021 года. Также в следующем году в регионе планируется открыть ПС 110 кВ «Михали» (обеспечивает электроэнергией комплекс Экотехнопарка в Износковском районе) и 110 кВ «Университет» в Калуге для кампуса Бауманского университета.