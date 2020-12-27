Курильск, Сахалинская область, 27 декабря, 2020, 13:29 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Иван Шилов ИА REGNUM Победа над Японией

Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко

Председателю Правительства Российской Федерации

М. В. Мишустину

Генеральным прокурором Российской Федерации 30 ноября 2020 года через прокуратуру Сахалинской области разъяснено, что Указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией не должен применяться в Российской Федерации в связи с принятым федеральным законом «О днях воинской славы и памятных днях России» в редакции Федерального закона №126 — ФЗ от 24 апреля 2020 года названия «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Считаем, что действия по отмене Дня Победы над Японией, противоречат статье 67. 1 Конституции страны, прямо указывающей, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Общеизвестно, что Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Зачем искажать мировую историю и историческую правду? Неужели только для того, чтобы отменить День Дальневосточной Победы?

Празднование одержанного нашей страной успеха законодательно и традиционно отмечалось 3 сентября как День Победы над Японией.

Почему Вы разрушаете исторические и нравственные опоры страны, отказываетесь от преемственности с героическим прошлым, которое питает настоящее и будущее?

Вопреки исторической памяти, сложившимся традициям и гордости нашего народа за одержанную вместе с союзниками Победу над Японией, в России исключено само определение этого дня как победного.

Неужели Победу одержали только наши союзники, которые, не стесняясь, объявили свои победные дни?

Не признавать основной вклад нашей страны в Победу над Японией, отдавать победу другим странам — прямое искажение истории.

Зачем по своей воле вы переводите страну из числа победителей в число участников Второй мировой войны?

Разве Маньчжурию, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова освобождал не Советский Союз, а Гондурас и Панама, участники Второй мировой войны с Японией?

Это удар по Ялтинскому (Крымскому) Соглашению 1945 года. Только победители Германии и Японии заняли места в Совете Безопасности ООН. Россия сама подрывает основы своего авторитета членства в Совете Победителей. Зачем?

В чём смысл демонстративного и добровольного отказа от Ялтинской системы миропорядка? Страна добровольно сдает свои позиции в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе, не получая ничего взамен.

В чем смысл смены исторического курса страны?

Расцениваем это как рукотворную, произвольную культурную и геополитическую катастрофу. Сродни добровольному роспуску Советского Союза. Проявление добровольной слабости. Упадок духа. Никакой объективной необходимости в этих действиях нет.

Это позор и предательство!

Почему руководство страны, депутаты Государственной думы и сенаторы позволили обмануть себя принятием закона якобы от имени ветеранских организаций?

Таких организаций не существует. Общественность сразу после внесения и в ходе принятия закона настаивала, настаивает и будет настаивать на сохранении Дня Победы над Японией. Зачем оскорблять ветеранов и их потомков, всех, кто чувствует неразрывное единство истории нашей страны?

Мы категорически выступали, выступаем и будем выступать против антиконституционного переименования, отмены или запрета на празднование победного дня!

Мы призываем к этому и всех граждан нашей страны!

Мы требуем соблюдения Конституции Российской Федерации и законодательного возвращения в общероссийский календарь Дня Победы над Японией!

Ветераны войны и тыла

Гаврилов В. В. — участник освобождения южного Сахалина от японских милитаристов, ветеран Великой Отечественной войны.

Мурая А. В. — Почетный гражданин города Южно-Сахалинска, ветеран труда, участница трудового фронта. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Наумов Н. С. — участник войны, 1919 г. рождения, награжден медалью «За Победу над Японией».

Пушкарёва Д. М. — Почётный гражданин Сахалинской области, старший сержант, санинструктор 79-й стрелковой дивизии, участница Великой Отечественной и Второй мировой войн, участница освобождения южного Сахалина и Курильских островов, награждена медалью «За Победу над Японией».

Сандлер Н. Н. — Почётный гражданин города Южно-Сахалинска и Сахалинской области, ветеран Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, офицер — пограничник. Награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Японией».

Сичкарь В. Ф. — Почётный гражданин города Южно-Сахалинска, участник Великой Отечественной и Второй мировой войн, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией». Освобождал Южный Сахалин вместе с отцом и старшим братом.

Общественные организации

Сахалинское региональное отделение Поискового Движения России.

Председатель А. Н. Бандура.

Сахалинская общественная организация «Даманцы» Бимаев Ю.Е.

Региональная общественная организация «Сахалинская гвардия» Н. В. Бондаренко.

Председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ Российской Федерации Васюта В. П.

Председатель Сахалинского фонда культуры В. П. Веселов.

Председатель Сахалинского областного Совета ветерановГльоговер З. В.

Сахалинский региональный молодёжный военно-патриотический общественный фонд «Пионер» Горожанов И. Г.

Почетный член Российской Академии художеств, Председатель Президиума благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Елфимов А. Г.

Директор «Института проблем безопасности и развития Евразии», доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, воин-интернационалист — участник боевых действий в Сирии и Египте, автор ряда книг по войне с ЯпониейЗимонин В. П.

Сахалинская областная организация ветеранов органов государственной безопасности, почетный гражданин Сахалинской области А. М. Иванча.

Председатель Сахалинской региональной общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов» (РСВ) Кайдаш В. В.

Председатель правления Сахалинской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» С. А. Калентьев.

Председатель межрегионального общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» А. А. Кошкин, доктор исторических наук, академик РАЕН, эксперт РАН.

Председатель Сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий И. Ф. Лахно.

Председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества Пономарёв С. А.

Председатель Сахалинского регионального отделения Общероссийского общественного Движения поддержки Флота, контр-адмирал запаса В. Н. Султаншин.

Председатель Сахалинского регионального объединения пенсионеров «Совесть» Рукавишникова Т. Н., почетный гражданин Сахалинской области.

Председатель Сахалинского областного Совета Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Цыбаков С. Ю.

Руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Сахалинской области Фугенфиров А. Ю.

Граждане:

Белоносов В. И. — почётный гражданин Сахалинской области.

Богомолов Л. М. — доктор физико-математических наук.

Вахрин С. И. — член Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы», член Союза писателей России, сын участника штурмовой группы Курильского десанта.

Грошева Г. М. — почётный гражданин Сахалинской области.

Демурин М. В. — чрезвычайный и полномочный посланник II класса, публицист.

Ефанов В. Н. — доктор биологических наук.

Ефремов В. И. — почетный гражданин Сахалинской области, председатель Сахалинской областной Думы 3—6 созывов (2000−2017).

Зайцев В. В. — заместитель председателя Сахалинского областного Совета народных депутатов в 1990—1993 гг.

Зиланов В. К. — член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области (Мурманск).

Иванова С. В. — депутат Сахалинской областной Думы 2,3,4,5,6,7 созывов (с 1996 года).

Кикнадзе В. Г. — доктор исторических наук, советник РАРАН.

Кочев В. А. — доктор юридических наук.

Кузин А. Т. — Почётный гражданин Сахалинской области, доктор исторических наук.

Назаров О. Г. — доктор исторических наук.

Пищальник В. М. — доктор технических наук.

Плотников А. Ю. — доктор исторических наук.

Тарасов Н. А. — член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Сахалинской области.

Чеботарёв В. Н. — Почётный гражданин Сахалинской области заслуженный художник Российской Федерации, потомок защитников Сахалина от японских интервентов в 1905 году.

ШведВ. Н. —действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, член Союза писателей и Союза журналистов РФ.

А также множество других граждан Российской Федерации.