Барселона, Испания, 27 декабря, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси признался, что иногда он устает от своей популярности. Его слова на эту тему 27 декабря приводит газета Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Как отметил 33-летний футболист, ему хотелось бы, чтобы иногда его не узнавали, особенно когда он проводит время с семьей и детьми.

«Мне повезло испытать все то, через что я прошел. Но бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным», — сказал игрок.

Также он добавил, что хотел бы получать удовольствие от похода на рынок, в кино или ресторан и особенно, когда он проводит время с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике и главный наставник футбольного клуба «Ливерпуль» Хосеп Гвардиола, которые ранее возглавляли каталонскую команду, являются лучшим специалистами, под руководством которых он работал.