Кишинёв, 27 декабря, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Необходимость восстановления отношений с Международным валютным фондом поддержала президент Молдавии Майя Санду. Данный вопрос Санду обсудила с главой Национального банка Молдавии Октавианом Армашу, о чем 26 декабря президент Молдавии написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

«Обсудила с председателем Национального банка страны Октавианом Армашу макроэкономическую ситуацию в контексте экономического кризиса, который переживает Молдавия, ситуацию в банковской системе и необходимость возобновления отношений с МВФ», — сообщила она.

По словам молдавского лидера, она заверила председателя Национального банка (НБ) возглавляемого ею государства в том, что будет поддерживать инициативы возглавляемой им структуры, направленные на обеспечение финансовой стабильности Молдавии, отметив также необходимость укрепления независимости и потенциала НБ.

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Напомним, в марте 2020 года Международный валютный фонд дал согласие заключить новую программу с Молдавией, так как в марте текущего года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества республики с МВФ. В июле 2020 года Международный валютный фонд и Молдавия на уровне экспертов достигли соглашения о трехлетней программе экономических реформ, которые должны были быть поддержаны МВФ путем расширенного механизма кредитования и финансирования. Согласно программе фонда, Молдавия должна получить от МВФ порядка $558 млн. Данные средства планировалось направить на институциональные реформы, восстановление молдавской экономики после пандемии коронавируса, а также на поддержание макроэкономической стабильности.

Постоянный представитель МВФ в Молдавии Роджерс Чавани в декабре 2020 года заявил, что одобрение новой программы и выделение финансовой помощи республике задерживается. По словам представителя МВФ, на данное решение повлияли некоторые решения властей республики, о которых он не уточнил.