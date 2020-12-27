Ханты-Мансийск, 27 декабря, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Югре совершил аварийную посадку самолёт авиакомпании «Россия», который следовал из Сургута в Петербург. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Это произошло ранним утром 27 декабря. Известно, что в 05:27 по местному времени на лайнере сработал датчик отсутствия наддува в кабине и открытия дверей. В итоге командир корабля решил возвращаться в аэропорт вылета.

Рейс № 6442 выполнял Аэробус А319. На борту находились 114 пассажиров и пятеро членов экипажа. Прокуратура начала проверку.