Вулвергемптон, Великобритания, 27 декабря, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Сербский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Йович может перейти в английский футбольный чемпионат. Об этом 27 декабря сообщает Daily Express.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Лука Йович

По информации источника, 23-летним игроком интересуется команда «Вулверхэмптон», которая хочет с его помощью заменить своего мексиканского форварда Рауля Хименеса, ранее получившего перелом черепа.

Кроме того, в качестве варианта замены Хименеса в английской команде рассматривают бельгийского нападающего клуба «Ливерпуль» Дивока Ориги.

Отметим, в нынешнем сезоне Лука Йович сыграл в составе «Реала» в четырех матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.