Москва, 27 декабря, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2020 году не будет встречаться с представителями крупного российского бизнеса, как это обычно бывало в предыдущие годы. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений в 2019 году

Напомним, что президент России под конец года обычно встречается с представителями российского крупного бизнеса, объединенного на площадках Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгов-промышленной палаты (ТПП).

По словам Пескова, в этом году такой встречи не будет. Но это вовсе не означает, что диалога власти с бизнесом нет — напротив, президент интенсивно работает с представителями крупного бизнеса, интересы которого всегда учитываются при принятии важных решений в экономической жизни страны.

«В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает…, все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса», — сказал Песков.