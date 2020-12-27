Москва, 27 декабря, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к разработке аналога лекарства от коронавируса SARS-CoV-2, которым лечился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщил журналистам директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

(сс) White House. Joyce N. Boghosian Дональд Трамп

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Речь идет о разработке лекарства на основе моноклональных антител. Это такие антитела, которые защищают от вируса и находятся в плазме тех, кто переболел COVID-19. Но получаться они будут генно-инженерным способом, вне организма человека, и в концентрированном виде, пояснил Гинцбург. Препарат может появиться уже в конце 2021 года.

Стоит отметить, что аналогичным препаратом лечился от коронавируса президент США Дональд Трамп. Также весьма распространена практика введения больным COVID-19 в тяжелой форме плазмы крови тех, кто ранее уже перенес коронавирусную инфекцию.

Кроме того, Гинцбург рассказал, что в Центре имени Гамалеи работают над созданием вакцины, которая бы одновременно защищала от гриппа и коронавируса. Существующие в распоряжении центра технологии позволяют создать препарат к различным штаммам одного и того же возбудителя или к различным вирусам.

Помимо прочего, Гинцбург заявил, что специалисты его центра создают «химию, которая должна защищать от внутрибольничных инфекций». Известно, что внутрибольничные инфекции стали очень серьезной проблемой — из-за массового использования антибиотиков многие патогены стали резистентны к любым антибиотикам. Гинцбург напомнил, что основным фактором смерти больных COVID-19 в стационаре стали именно внутрибольничные инфекции.