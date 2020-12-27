Военнослужащие ВСУ раскритиковали Зеленского за идею тотальной мобилизации
Киев, 27 декабря, 2020, 10:26 — ИА Регнум. Военнослужащие и офицеры украинской армии раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если Россия нападет на Украину, то в украинскую армию будут мобилизованы и мужчины, и женщины и все будут воевать. Об этом бывшие и действующие украинские военные рассказали в комментариях изданию «Страна.ua», опубликованных 26 декабря.
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Крайне скептическое отношение к подобным заявлениям выразил участник гражданской войны в Донбассе, рядовой украинской армии Константин И.
Другой участник боевых действий в Донбассе сержант запаса ВСУ Вячеслав П. уверен, что, пока будет длится всеобщая мобилизация, «танки русских будут уже в Киеве».
Офицер украинской армии, капитан запаса ВСУ Алексей К. рассказал, что украинский президент в армии никогда не служил и не имеет понимания относительно того, что такое война и войска. Офицер ВСУ отметил, что только на прохождение курса молодого бойца необходим один месяц, а для получения воинской специальности уходит порядка года, добавил военный.
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Ссылаясь на опыт первых лет гражданской войны в Донбассе, один из участников войны против республик Донбасса Сергей Ч., имеющий звание старшего лейтенанта, назвал слова Зеленского «никудышной затеей». Мобилизованные, по словам офицера, воевать не хотят.
Он также предложил украинскому президенту ответить на вопросы, где достать обмундирование, продовольствие, оружие и боеприпасы для мобилизованных, где мобилизованных разместить и есть ли у государства денежные средства для выплаты семьям в случае потери кормильца?
Офицер вооруженных сил Украины также подчеркнул, что после мобилизации экономика страны «умрет», так как из нее будут изъяты рабочие руки. Военнослужащий предположил, что заявление о всеобщей мобилизации Зеленский сделал «для пафоса».
Напомним, ранее Владимира Зеленского за его идею всеобщей мобилизации раскритиковал генерал вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
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