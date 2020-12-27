Мадрид, 27 декабря, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич продлит соглашение со своей командой. Об этом 27 декабря сообщает газета Marca.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лука Модрич

Уточняется, что новое соглашение между руководством «Реала» и 35-летним футболистом будет рассчитано на один год — до лета 2022 года. При этом действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года

Отметим, Лука Модрич пришел в «Реал» из лондонской команды «Тоттенхэм» в 2012 году. В составе команды четырежды стал победителем Лиги чемпионов, два раза — чемпионом Испании, три раза обладателем Суперкубка страны и один раз — обладателем Кубка Испании.