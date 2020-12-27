Оттава, 27 декабря, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» выменял у команды «Аризона Койотс» нападающего Дерека Степана на право выбора во втором раунде на драфте НХЛ 2021 года. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба канадской команды.

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

«Приобретение Дерека даёт нам важную стабильность в центральной линии к началу сезона. На протяжении всей своей карьеры он зарекомендовал себя как надёжный игрок спецбригады», — заявил по этому поводу генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.

Также он добавил, что приобретение 30-летнего хоккеиста станет ценным дополнением к лидерским качествам других игроков команды.

Отметим, в минувшем сезоне Дерек Степан провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Аризону», набрав в них 28 (10 шайб +18 результативных передач) очков.