Вашингтон, 27 декабря, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Третий сезон сериала «Мандалорец» во вселенной «Звёздных войн» выйдет не раньше 2022 года. Об этом сообщил исполнительный продюсер проекта Джон Фавро в эфире передачи Good Morning America.

Цитата из т/с «Мандалорец ». 2019. США Охотник за головами

Первый сезон «Мандалорца» вышел в ноябре 2019 года. Он стал первым сериалом, являющимся частью вселенной «Звёздных войн». В октябре 2020 года компания Disney выпустила второй сезон, а позже анонсировала ещё один сериал в этой вселенной, который получит название «Книга Бобы Фетта».

Продюсер Джон Фавро объяснил, что «Книга Бобы Фетта» станет отдельным сериалом и не рассматривается как продолжение «Мандалорца». Он добавил, что «Книга Бобы Фетта» выйдет в 2021 году, а продолжения «Мандалорца» не стоит ожидать раньше 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в компании Disney объявили, что главную роль в сериале «Книга Бобы Фетта» исполнит новозеландский актёр Темуэра Моррисон.