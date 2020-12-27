Киев, 27 декабря, 2020, 09:56 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 27 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Mstyslav Chernov Врач в защитном костюме. Украина

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На текущий момент на Украине были зарегистрированы 1 025 989 инфицированных SARS-CoV-2, 658 538 из которых выздоровели (6621 человек за сутки), 17 774 — умерли (72 пациента за сутки).

За сутки в медицинские учреждения Украины госпитализировали 1674 пациента с диагнозом «COVID-19».

В минувшие сутки максимальное число выявленных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в украинской столице (718), в Днепропетровской области (537), Одесской области (515), Запорожской и Николаевской областях — по 453 и 414 случаев соответственно.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 7709 случаев инфицирования коронавирусом.