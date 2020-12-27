Москва, 27 декабря, 2020, 09:29 — ИА Регнум. Общая стоимость запуска ракет-носителей «Ангара-А5» составляет от $50 до $100 млн. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ «Салют» Центра им. Хруничева Сергей Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) Андрей Моргунов. mil.ru Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Генконструктор отметил, что стоимость запуска должна существенно снизиться при переходе к серийному производству этих носителей. Он объяснил, что в этом случае затраты на содержание производства будут распределяться на несколько носителей.

Также Кузнецов прокомментировал идею разработки возвращаемой модификации этой ракеты. Конструктор подчеркнул, что технически этот проект является реализуемым. При этом он подчеркнул, что эта идея требует тщательной экономической проверки.

Кузнецов напомнил, что идея возвращаемых кораблей прорабатывалась с 1970-х годов. Однако США и СССР отказались от пусков возвращаемых кораблей (Space Shuttle и «Буран» соответственно».

«Может подобная история получиться и с возвращаемыми ступенями. Да, там скорости другие, вернуть ее попроще, чем корабль, но тем не менее надо внимательно посмотреть экономику», — подытожил Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря с космодрома «Плесецк» состоялся второй испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки. Запуск прошёл в штатном режиме.