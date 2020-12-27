Эдмонтон, Канада, 27 декабря, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Сборная США нанесла поражение с сокрушительным, разгромным «сухим» счетом команде Австрии в матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, который проходит в Эдмонтоне (Канада). Об этом 27 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась в пользу команды США со счетом 11:0.

Голами отметились Дрю Хеллесон (16-я минута), оформившие в матче дубли Тревор Зеграс (25-я и 32-я) и Брендан Бриссон (29-я и 44-я), Джон Фариначчи (26-я), отметившийся в игре хет-триком Мэттью Болди (35-я, 39-я и 46-я), Бретт Берард (43-я) и Сэм Коланджело (50-я).

Отметим, в следующем матче команда США 29 декабря сыграет со сборной Чехии, а австрийцы в этот же день проведут встречу со шведской сборной.