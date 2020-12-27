Омск, 27 декабря, 2020, 08:58 — ИА Регнум. Нападающий Илья Ковальчук, ранее выступавший в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), перешел в состав омского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба команды из Омска.

Андрей Пронин ИА REGNUM Илья Ковальчук в составе хоккейного клуба СКА

«Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт по схеме 1+1 с Олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Ковальчуком», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом о зарплате 37-летнего хоккеиста не сообщается. Однако известно, что ранее ради того, чтобы игрок вошел в состав команды, руководство омского клуба расчистило место под потолком зарплат и отправило своего форварда Сергея Шумакова в екатеринбургский «Автомобилист».

Также известно, что в составе омской команды Ковальчук будет играть под номером «17».

Отметим, в общей сложности за 13 лет НХЛ Илья Ковальчук провел 966 матчей, набрав в них 904 (454 шайбы + 450 результативных передач) очка. При этом за шесть сезонов в КХЛ он сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161 шайбы + 209 результативных передач) очков.