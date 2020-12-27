Иркутск, 27 декабря, 2020, 08:42 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1287 человек, причём 14 из них погибли за последние сутки.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение

Также, судя по данным оперативного штаба на 27 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 39 735 человек (+265 за сутки). Госпитализированы 92 пациента (+21 за сутки).

Выздоровели 34 838 пациентов (+302 за сутки). Ещё 178 жителей Приангарья с коронавирусом (+2 за сутки) скончались, но их смерть не была связана с COVID-19.

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