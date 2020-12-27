Чита, 27 декабря, 2020, 08:35 — ИА Регнум. До конца февраля 2021 года Забайкальский край получит 53 800 доз вакцин от коронавируса, уже поступила первая тысяча препарата. Об этом на заседании оперативного штаба региона сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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"В январе придет 3,5 тысячи, остальное — в феврале. Планируется открыть 12 центров вакцинации COVID-19. В первую очередь будут прививаться работники образования и медработники, также в этот список входят работники торговли и общепита, полиции и другие. Для охвата не менее 60% вакциной нужно около 475 тысяч доз», — сказала вице-премьер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 27 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 26 505 человек, причём 247 из них добавились только за последние сутки.

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