Чита, 27 декабря, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 26 505 человек, причём 247 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 478 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 106 находятся в тяжелом состоянии, 56 (+10 за последние две суток) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 24 087 пациентов (+249 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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