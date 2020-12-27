Москва, 27 декабря, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает непонятным и неприемлемым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете политическому руководству России посещать Олимпийские игры и другие международные спортивные мероприятия. Об этом Лавров заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров заявил, что запрет для российского политического руководства на посещение Олимпийских игр и других международных соревнований является совершенно непонятным и неприемлемым.

Тем не менее Лавров пытается найти положительные стороны в решении CAS.

«Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — сказал он.

Ещё одно послабление, по мнению Лаврова, — это разрешение иметь национальную символику на спортивной форме. На Олимпиаде 2018 года не было и этого, напоминает министр иностранных дел.

«Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что после решения CAS в России сделают правильные выводы. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заметил, что важно отсутствие коллективной ответственности и «чистые» спортсмены имеют право попасть в сборную для участия в Олимпиаде по решению своей спортивной федерации.

Также Лавров подчеркнул, что он категорически против допинга, так как его использование не только делает соревнования нечестными, но и разрушает здоровье.

«Но также есть вещи, которые, я считаю, необходимо ликвидировать в международном движении за чистоту спорта. Мы долгое время работаем с WADA, хотя на каком-то этапе недооценивали необходимость работы в этой структуре. Хорошо, что кризис с РУСАДА наконец-то завершился», — сказал министр иностранных дел России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря CAS принял решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно этому решению, российские спортсмены до декабря 2022 года не смогут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх, а также в Параолимпийских играх под государственным флагом России. При этом в WADA хотели, чтобы российские спортсмены не могли участвовать в соревнованиях под российским флагом до 2024 года. Не запрещается выступление российских атлетов под нейтральным статусом.

Также РУСАДА должна выплатить WADA $1,27 млн за понесенные судебные издержки.

Также решение CAS содержит запрет всему высшему политическому руководству России в течение двух лет посещать международные соревнования, в том числе и Олимпиады. Но это не касается членов Международного олимпийского комитета от России и тех российских политиков, которые получили официальное приглашение от главы государства, где проводятся соревнования.