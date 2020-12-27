Чита, 27 декабря, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Власти Забайкалья сегодня, 27 декабря, в День спасателя, поздравили подростков-героев, спасших тонущих. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, путёвки во всероссийские детские оздоровительные центры и новые смартфоны вручили трём детям, которые спасли тонущих людей на реке Ага.

Пресс-служба правительства Забайкальского края В День спасателя поздравили забайкальских подростков-героев, спасших тонущих

Ребята купались на реке Ага, когда в этот момент там начали тонуть две женщины со своими детьми.

«Смелые и решительные действия парней помогли избежать жертв в экстренной ситуации. В День спасателя мы чествуем героев не только по профессии, но и по совершенным делам и поступкам. По решению главы Забайкалья мы дарим путёвки в оздоровительные лагеря тем, кому ещё не исполнилось 18 лет. От себя поздравил с наступающими новогодними праздниками, подарил памятные подарки», — сказал вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

Также путевки в оздоровительные центры подготовили для 13-летней Кристины Барановой из Сретенского района, которая участвовала в спасении пассажиров автобуса в ДТП под Сретенском 1 декабря прошлого года, 17-летнему Ивану Парыгину из Нерчинского района, спасшему утопающую девочку, 17-летнему Виталию Капустину из Петровск-Забайкальского района, который спас из горящего дома 69-летнего инвалида.