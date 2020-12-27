Волгоград, 27 декабря, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Волгоградская область снова перешла на московское время (UTC+3) в 02:00 в ночь на 27 декабря. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости.

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

При этом местное время (мск+1) действовало на территории области с октября 2018 года на основании референдума, который был проведён в марте этого же года. В то же время, в марте 2020 года депутаты думы региона утвердили опрос о возвращении в Волгоградскую область московского времени, проведенный в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Во время последнего опроса 65% жителей региона поддержали возвращение московского времени и около 34% высказались против такого решения. По результатам опроса местные депутаты в августе приняли постановление внести в Госдуму РФ проект федерального закона, который вносит изменения в статью 5 федерального закона «Об исчислении времени». Затем, 9 декабря, федеральный законодательный орган России закон принял, а после этого его одобрил Совфед РФ и подписал российский президент Владимир Путин.

Данным законом изменяется состав территорий, которые образуют часовые зоны, где Волгоградская область исключается из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс один час, UTC+4) и переводится во вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

Отметим, в данный момент на территории России действует 11 часовых поясов.