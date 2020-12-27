Харьков, Украина, 27 декабря, 2020, 08:03 — ИА Регнум. Украинские пограничники предотвратили вывоз с территории Украины в Российскую Федерацию около трехсот экземпляров художественной литературы, а также запчасти для тракторной техники, сообщили 26 декабря в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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Инцидент произошел в Харьковской области. В ходе проверки автомобиля ВАЗ-2121, который был остановлен недалеко от населенного пункта Борисовка, было обнаружено 275 экземпляров книг о Гарри Поттере, а также три турбины к тракторной технике.

В машине находились двое граждан Украины, жители города Харькова. По словам мужчин, за данную сделку им пообещали финансовое вознаграждение в размере по $200 каждому.

Стоимость изъятой литературы оценена в размере 80 тысяч гривен (около 208 тысяч рублей), а запчасти были переданы компетентным органам.

В отношении мужчин составлены административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

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