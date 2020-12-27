Вашингтон, 27 декабря, 2020, 07:47 — ИА Регнум. В США полиция штата Нью-Йорк ведет расследование в связи с публикацией сообщений о мошенничестве при получении вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее заявление сделал 26 декабря глава департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говард Цукер.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Напомним, что 14 декабря в США стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Первая вакцина, которой прививают в США — это вакцина от компании Pfizer, которая требует довольно сложных условий хранения — минус 80 градусов по Цельсию. 19 декабря власти США по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах зарегистрировали вакцину от компании Moderna.

Вскоре появились сообщения, что сеть частных медицинских учреждений Parcare незаконным путем получила партию вакцины против коронавируса, поставила их в свои больницы и предлагала частным лицам. Всего сеть Parcare включает в себя шесть больниц, две из них расположены непосредственно в Нью-Йорке.

«Департамент здравоохранения в курсе сведений о том, что сеть медучреждений Parcare в округе Ориндж предположительно мошенническим путем получила партию вакцин от COVID-19, поставляла их в свои больницы в других частях штата и предлагала частным лицам», — заявил глава департамента здравоохранения штата Нью-Йорк.

При этом власти собирались первоначально вакцинировать работников системы здравоохранения и пожилых лиц, находящихся в домах престарелых, и только потом переходить к вакцинации других групп населения.

«Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых», — пояснил Цукер.

Уточняется, что речь идет о партии вакцины от компании Moderna.