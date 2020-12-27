Борисполь, Украина, 27 декабря, 2020, 07:24 — ИА Регнум. Украинские пограничники запретили въезд в страну гражданке Российской Федерации 1994 года рождения, которая, по утверждению сотрудников пограничного ведомства, является блогером. Об этом 26 декабря сообщили на странице государственной пограничной службы Украины в социальной сети Facebook.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

Гражданка Российской Федерации прибыла на территорию Украины (в аэропорт «Борисполь») рейсом из Турции. По информации пограничников, ранее она нарушила порядок въезда-выезда в Крым.

«Нарушителем оказалась российская блогерша. Иностранку пограничники в Украину не пропустили и, кроме того, на три года запретили ей въезд в нашу страну», — сообщил источник.

Девушке пришлось ожидать обратного рейса. Примечательно, что пост с данной новостью собрал немало гневных комментариев в адрес гражданки РФ, которые пользователи оставляли преимущественно на украинском языке. Но были и комментарии, в которых выражалось либо недоумение, либо возмущение поступку сотрудников государственной пограничной службы.

Напомним, ранее украинские пограничники на тех же основаниях на три года запретили въезд в страну актеру Петру Мамонову.