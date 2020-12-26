Челябинск, 26 декабря, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Фигуристка Анна Щербакова, которая на чемпионате России в Челябинске по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла, стала чемпионкой страны.

Yuuliiya Анна Щербакова. 2018

Камила Валиева, набравшая 254,01 балла, заняла второе место на чемпионате России. Александра Трусова (246,37) замкнула тройку сильнейших.

Отметим, что 16-летняя спортсменка Щербакова стала трехкратной чемпионкой России.

В ноябре 2020 г. ряд СМИ сообщил, что у двукратной чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой была диагностирована пневмония.

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