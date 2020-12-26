Киев, 26 декабря, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Заявление президента Владимира Зеленского о возможности массовой мобилизации украинцев в случае военного нападения России является «нормальной реакцией патриота», заявил сегодня, 26 декабря, экс-президент, глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук.

President.gov.ua Леонид Кравчук

Кравчук напомнил, что вопрос журналиста был в сослагательном наклонении «если бы», и ответ Зеленского в том же ракурсе, причем, по его мнению, «президент не мог ответить иначе».

Далее он заявил, что до попытки перевода этой темы в «чисто практическую плоскость» еще очень далеко.

Экс-президент вспомнил, что его тоже спрашивали, что бы он стал делать, если бы враг пришел на украинскую землю.

«Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза… Я буду бить врага — это нормальный ответ патриота Украины», — резюмировал Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что президент Владимир Зеленский в одном из интервью, рассуждая о возможности нападения России с крымского направления, заявил, что при таком сценарии «будет большая война» и массовая мобилизация всех украинцев, как мужчин, так и женщин, для защиты страны.

В Госдуме России предположили, что Зеленскийвряд ли получит одобрение со стороны народа после данных слов.