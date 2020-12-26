Киев, 26 декабря, 2020, 18:24 — ИА Регнум. С начала 2020 года года на границе Украины и Белоруссии было выявлено 48 единиц оружия, заявил пресс-секретарь украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Материал был опубликован сегодня, 26 декабря.

При этом, подчеркнул Демченко, из обозначенного количества 10 единиц оружия везли из Белоруссии на Украину.

Чиновник пожаловался, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему якобы контрабанды оружия через Украину, однако при этом ни разу официальные подтверждения Минском не предоставлялись.

«Как и в предыдущие разы, так и в этот раз, никакой информации от смежной стороны государственная пограничная служба Украины не получала», — заявил он.

Пресс-секретарь предположил, что «тоннами оружия» Александр Лукашенко считает отдельные виды изделий и оборудования, поставляемые из Украины в рамках контрактов между белорусскими и украинскими учреждениями, например, для авиационной отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что 24 декабря Александр Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Белоруссии группа Николая Автуховича готовила теракты по всей стране, для чего «тоннами везла оружие через Украину».

Вечером того же дня в МИД Украины заявили, что категорически отвергают «очередные инсинуации» Минска и отметили, что мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Александра Лукашенко по «запугиванию белорусского народа».